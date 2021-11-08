زهير المغزاوي : رئيس الجمهورية يلزمو يفهم أنو القوى الوطنية موش كرّاية عندو

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 15:20 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعا الاثنين 8 نوفمبر، الأمين العام لحركة الشعب زهير رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى القيام بإصلاحات سياسية كبرى خاصة بالنظام السياسي ومنظومة الانتخابات عن طريق الحوار بالتشارك مع القوى المدنية والوطنية .

وانتقد زهير المغزاوي في حوار على راديو ماد طريقة تعامل رئيس الجمهورية مع القوى الوطنية بعد الاجراءات التي اتخذها بوم 25 جويلية قائلا " رئيس الجمهورية يلزمه يفهم أنو القوى الوطنية في البلاد موش كراية عنده".
وجدد زهير المغزاوي تأكيده أن حركته لا تزال تدعم رئيس الجمهورية بشرط تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.

وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيلل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.


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