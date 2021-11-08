بشرى بلحاج حميدة: ما يحدث لنجل مهدي بن غربية مُخجل

انتقدت اليوم الإثنين 08 نوفمبر 2021 المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة بشدة، ما يتعرض له ابن رجل الأعمال والنائب السابق مهدي بن غربية والمسجون في سوسة.
وفي تدخل هاتفي في برنامج ستوديو شمس، قالت بشرى بلحاج حميدة إن ما يحدث لابن بن غربية مُخجل.
يُشار إلى أن هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، أكدت أن منوبها قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على حرمانه من لقاء ابنه في السجن، وهو ما نفته هيئة السجون والإصلاح اليوم .
وقالت بلحاج حميدة إنه يتم التعامل مع بن غربية في السجن خلافا لما يتم التعامل به مع بقية السجناء العاديين.
وتابعت أنه يتم التعامل مع مهدي بن غربية كسجين أقل من بقية السجناء.
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صواب: إدارة السجون تعمدت حرمان بن غربية من حقوقه
وكان الاستاذ أحمد صواب محامي الوزير السابق الموقوف مهدي بن غربية اعتبر أن إدارة السجون تعمدت هرسلة بن غربية وحرمت ابنه من زيارته بشكل مباشر مما دفعه للدخول في اضراب جوع، مضيفا أن هذه الخطوة غير بريئة باعتبار أن إدارة السجون تابعة لوزيرة العدل التابعة مباشرة لقصر قرطاج وفق تقديره.
وبيّن صواب تجربة السجن أو الاقامة بالمستشفيات سبق للمنوب بن غربية أن خاضها غير ان نقطة ضعفه الوحيدة اليوم هي حرمانه من احتضان ابنه البالغ من العمر أربع سنوات ونصف الذي كان قد فقد أمّه منذ فترة قصيرة.
وقال إن وضعية السجين بن غربية هي صورة حية وتجسيم لدعوة رئيس الجمهورية لتطهير البلاد من الفاسدين من قبل المواطنين والادارات العمومية والقضاء.
وأضاف صواب ان بن غربية يتردد على المستشفيات ومركز الايقاف والسجن منذ ايقافه قبل قرابة شهر ونصف من الان تعرض خلالها الى ما اعتبره هرسلة قضائية.
وأكد أحمد صواب أن المنوب يعيش وضعية عزلة داخل سجن ايقافه بعد تعمد إدارة السجن حرمانه من مشاهدة التلفاز وتسلم الكتب والصحف ومقابلة ابنه، مضيفا ان هذا الامر لم يكن ليحدث لو كان إيقاف المنوب جاء في سياق آخر غير سياق ''حملة السيد الرئيس'' وفق وصفه.
الفيديو: الدقيقة 35
وفي تدخل هاتفي في برنامج ستوديو شمس، قالت بشرى بلحاج حميدة إن ما يحدث لابن بن غربية مُخجل.
يُشار إلى أن هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، أكدت أن منوبها قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على حرمانه من لقاء ابنه في السجن، وهو ما نفته هيئة السجون والإصلاح اليوم .
وقالت بلحاج حميدة إنه يتم التعامل مع بن غربية في السجن خلافا لما يتم التعامل به مع بقية السجناء العاديين.
وتابعت أنه يتم التعامل مع مهدي بن غربية كسجين أقل من بقية السجناء.
اقرأ أيضا: الهيئة العامة للسجون والإصلاح "السجين المهدي بن غربية يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون"
صواب: إدارة السجون تعمدت حرمان بن غربية من حقوقه
وكان الاستاذ أحمد صواب محامي الوزير السابق الموقوف مهدي بن غربية اعتبر أن إدارة السجون تعمدت هرسلة بن غربية وحرمت ابنه من زيارته بشكل مباشر مما دفعه للدخول في اضراب جوع، مضيفا أن هذه الخطوة غير بريئة باعتبار أن إدارة السجون تابعة لوزيرة العدل التابعة مباشرة لقصر قرطاج وفق تقديره.
وبيّن صواب تجربة السجن أو الاقامة بالمستشفيات سبق للمنوب بن غربية أن خاضها غير ان نقطة ضعفه الوحيدة اليوم هي حرمانه من احتضان ابنه البالغ من العمر أربع سنوات ونصف الذي كان قد فقد أمّه منذ فترة قصيرة.
وقال إن وضعية السجين بن غربية هي صورة حية وتجسيم لدعوة رئيس الجمهورية لتطهير البلاد من الفاسدين من قبل المواطنين والادارات العمومية والقضاء.
وأضاف صواب ان بن غربية يتردد على المستشفيات ومركز الايقاف والسجن منذ ايقافه قبل قرابة شهر ونصف من الان تعرض خلالها الى ما اعتبره هرسلة قضائية.
وأكد أحمد صواب أن المنوب يعيش وضعية عزلة داخل سجن ايقافه بعد تعمد إدارة السجن حرمانه من مشاهدة التلفاز وتسلم الكتب والصحف ومقابلة ابنه، مضيفا ان هذا الامر لم يكن ليحدث لو كان إيقاف المنوب جاء في سياق آخر غير سياق ''حملة السيد الرئيس'' وفق وصفه.
الفيديو: الدقيقة 35
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