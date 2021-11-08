تنسيقية الكامور توجه رسالة لقيس سعيّد ... وتهدد بغلق المؤسسات البترولية

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 13:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وجّه الاثنين 8 نوفمبر، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد طالبه فيها بالإذن للحكومة بالتسريع في تطبيق اتفاق الكامور.

وقال الحداد مخاطبا رئيس الجمهورية "كررت مرات عديدة أن السيادة للشعب ونحن اليوم نطلب منك تطبيق ما قلته".

وأمهل الحداد الحكومة تاريخ 20 نوفمبر الجاري لتطبيق اتفاق الكامور، مهددا بالتصعيد وتنفيذ اضراب عام وبغلق جميع المنافذ المؤدية إلى المؤسسات البترولية بالجهة في صورة مماطلتها ورفضها تلبية مطلبهم وعدد مطالب التنسيقية ومن أهمها رصد 80 مليار لصندوق التنمية وإسناد القروض التشغيلية وصدور نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة والبستنة واسقاط الحق في التتبع الأمني والعدلي للمشاركين في اعتصام الشرف وعدم تكرار انقطاع الماء الصالح للشراب في مختلف معتمديات الولاية.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235765

Citoyenlibre  ()  |Lundi 08 Novembre 2021 à 13h 40m |           
مخلفات البرلمان المجمد وحكم النكبة واتباعها ومازالو يحكيو على انقلاب آهو المكشوف كذبهم وفسادهم
مسكين يا قيس خلاولك تركة ماهي تركة يعطيك القوة



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