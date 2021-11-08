جندوبة: لمسة وفاء لروح الفقيدة حفيظة القاسمي

طارق العمراوي - ايمانا منها بالخط الثقافي للجمعية تطرح في فضاءها أو في الفضاءات الأخرى العديد من الفقرات والبرامج الثقافية وآخرها صباح يوم الأحد 7نوفمبر لمسة وفاء لروح الفقيدة الأديبة حفيظة القاسمي اين تعرف الحضور من خلال المعرض الصحفي على المقالات والدراسية التي تناولت بالدرس النصوص الإبداعية للكاتبة ومعرض منشورات الكاتبة والتي بلغت 17 نصا تراوحت بين القصة والرواية والطرح الفكري في كتابها المتميز "الإشارة في العبارة :نحو منهاج جديد في قراءة النص الديني "و«ومشروع التساعية " رشوا النجم على ثوبي" ومشروعها الإبداعي النوعي "الروا-قصة" هذه المدونة التي تحتاج مرافقة نقدية ليكون تكريما نوعيا للكاتبة والتي ساهمت في مناشط فرع الاتحاد بجهة جندوبة وتعتبر من مؤسسيه وتوالت الشهادات التي ذكرت بتأسيسها لنادي أقلام خمير بمدينة طبرقة ومهرجانه ووقع تكريمها بالكريديف وفي الدورة الثانية لمعرض الكتاب بمدينة الثقافة وقرا الكاتب منجي السعيدي زوج الفقيدة نصا ابداعيا ثم نصا للكاتبة ايمان السافي التي تعرفت على الفقيدة بإحدى دورات مهرجان خمير وشهادات للمبدعين والشعراء كالشاعرة سنية مدوري والشاعر منير البولاهمي والشاعر نضال السعيدي والكاتب مهاب لحبيري وتدخلت رئيسة الجمعية سوسن غربي مذكرة بتكريمها ضمن النشاط الذي أنجزته الجمعية " يوم الكاتب" الذي كرم15 كاتبا وعلقت على أخلاق الفقيدة وحسها الإبداعي والإنساني المرهف وحضر اللقاء الأطفال المبدعون والذين ينشطون ضمن نادي ادب الطفل بالجمعية وتم في الأخير تقديم شهادة و صورة للفقيدة بريشة الفنان كمال حاجي ودرع تكريمي من طرف رئيسة الجمعية سوسن غربي وتواصل بعد ذلك الحديث حول الوضع الثقافي بالجهة وأهمية بعث ملتقى أدبي باسم الفقيدة حفيظة القاسمي للمبدعات وستواصل الجمعية مناشطها الثقافية وغيرها في قادم الأيام والأشهر







