جوهر بن مبارك: بطاقة الجلب ضد المنصف المرزوقي فضيحة دولة

علّق اليوم الإثنين 08 نوفمبر 2021 الناشط السياسي وعضو حملة 'مواطنون ضد الإنقلاب' جوهر بن مبارك على بطاقة الجلب الدولية التي أصدرتها السلطات التونسية الأسبوع الماضي ضد رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي.
وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش ندوة صحفية لحملة 'مواطنون ضد الإنقلاب' ، وصف جوهر بن مبارك إصدار بطاقة الجلب بفضيحة الدولة.
واعتبر بن مبارك أنه بعد انقلاب 25 جويلية أصبحت الدولة متهالكة إلى درجة بدأت فيها تأكل أعضاءها وجسدها وفق تعبيره.
يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش ندوة صحفية لحملة 'مواطنون ضد الإنقلاب' ، وصف جوهر بن مبارك إصدار بطاقة الجلب بفضيحة الدولة.
واعتبر بن مبارك أنه بعد انقلاب 25 جويلية أصبحت الدولة متهالكة إلى درجة بدأت فيها تأكل أعضاءها وجسدها وفق تعبيره.
يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
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