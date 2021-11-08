رئيسة الحكومة، نجلاء بودن في باريس يوم 11 نوفمبر

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 5 ث
      
تقوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن بزيارة عمل لباريس يوم 11 نوفمبر الجاري ... وسوف نوافيكم ببرنامج الزيارة لاحقا...


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