تقوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن بزيارة عمل لباريس يوم 11 نوفمبر الجاري ... وسوف نوافيكم ببرنامج الزيارة لاحقا...
رئيسة الحكومة، نجلاء بودن في باريس يوم 11 نوفمبر
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 3 ربيع الثاني 1443
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