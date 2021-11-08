مدير الديوان السابق للرئيس قيس سعيد عبد الرؤوف بالطيب يلتحق بحملة مواطنون ضد الانقلاب ‎‎

التحق مدير الديوان السابق لرئيس الجمهورية فيس سعيد عبد الرؤوف بالطيب بحملة "مواطنون ضد الانقلاب" الرافضة لاجراءات 25 جويلية وللتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوري قيس سعيد.



وظهر عبد الرؤوف بالطيب الي جانب الحبيب بوعجيلة وجوهر بن مبارك والامين البوعزيزي وغيرهم من النشطاء والشخصيات السياسية على هامش عقد حملة مواطنون ضد الانقلاب لندوة صحفية.



تجدر الاشارة الي ان عبد الرؤوف بالطيب كان من الشخصيات المقربة للرئيس قيس سعيد وتم تعيينه اواخر اكتوبر 2019 مديرا للديوان قبل ان يستقيل في فيفري 2020 من منصبه لاسباب لم يذكرها.



وعبد الرؤوف بالطبيّب هو ديبلوماسي سابق عمل بين سنوات 1983 و1986، كاتبا للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية مكلفا بالتقاضي والتنظيم، قبل أن يصبح محاميا متربصا لدى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبالبحث العلمي في القانون الدستوري بين 1987 و 1988. كما عمل بين سنتي 1988 و1989 بديوان وزارة الخارجية مكلفا بالشؤون القانونية والقنصلية من سنة 1989 إلى سنة 1990 كاتبا بسفارة تونس بلاهاي مكلفا بالشؤون الثقافية والإعلام و بين سنتي 1990 و 1992 ، كاتبا بسفارة تونس بالقاهرة مكلفا بالشؤون الثقافية والقتصلية والإعلام.



كما شغل خطة رئيس قسم بإدارة التعاون متعدد الأطراف مكلفا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من سنة 1992 إلى 1997, قبل أن يشغل خطة قنصل مساعد بقنصلية تونس بجدة بين سنتي 1997 و 2001.



وتولى عبد الؤوف بالطيب منصب رئيس قسم بإدارة الشؤون القانونية بين 2001 و 2004 ، كما عمل سنة 2005 كمدير مركزي بالخطوط التونسية وشغل خطة كاهية مدير بإدارة الشؤون القانونية بين سنتي 2005 و 2013, قبل أن يتم تعيينه سفير تونس ببودباست بين سنتي 2013 و 2015.





