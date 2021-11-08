محاصرة فرطوطة مروع المارة بمنتزه البلفيدير

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 10:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالبلفيدير بمنطقة الامن الوطني بالمنزه أول أمس من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير ،معروف بكنية" فرطوطة " ،حديث الخروج من السجن بعد أن قضى 3 سنوات سجنا على خلفية تنفيذه لبراكاج بأسلحة بيضاء لاحد الفرق الرياضية الجزائرية روع المواطنين بمنتزه البلفيدير بالسلب والنطر وافتكاك هواتفهم المحمولة وأموالهم تحت التهديد بطعنهم وتشويه وجوههم بموس .

وكشفت الأبحاث معه تورطه في ارتكاب 6 براكاجات وعمليات نشل .

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء بعد مكافحته بالمتضررين .

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