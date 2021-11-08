سامية عبو: المنصف المرزوقي "غفّاص" لكن ليس خائنا

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار في قناة التاسعة ان وصف الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالخيانة امر غير مقبول.وبعلاقة بتصريحات المرزوقي في فرنسا قالت سامية عبو " من الممكن ان المرزوقي لم يوفّق في تصريحاته " وغفص" وحاول ..لكن الامر لا يصل الى إصدار بطاقة جلب دولية بحقه او إسقاط جواز سفره الدبلوماسي".وتابعت سامية عبو " التاريخ النضالي للمرزوقي يشفع له وملاحقته خارجيا هو اساءة لصورة تونس المشوهة أصلا".يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.