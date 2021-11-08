حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تؤكد منعها من عقد ندوة صحفية وتحمّل المسؤولية لرئاسة الجمهورية

أعلنت الاثنين 9 نوفمبر، حملة "مواطنون ضد الانقلاب" انه تم منعها من عقد ندوة صحفية بأحد القاعات بجهة باب سعدون بعد "هرسلة صاحب القاعة".وقال الناشط السياسي، جوهر بن مبارك، إنه قد تم غلق القاعة الخاصة لعقد الندوة الصحفية التي ينظمها "مواطنون ضدّ الانقلاب" اليوم الاثنين بتعليمات أمنية.وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك:"نقف أمام قاعة مغلقة في وجوهنا بتعليمات من الأمن و ضغط على صاحب القاعة".من ناحية أخرى قال عضو الحملة حبيب بوعجيلة ان النزل رفضت احتضان الندوة الصحفية وان اغلب القاعات الخاصة رقضت ذلك ايضا مشيرا الي أنه تم بصعوبة الاتفاق مع صاحب قاعة في باب سعدون.وأوضح بوعجيلة أنهم فوجئوا صباح الاثنين بأن صاحب القاعة رفض فتحها وطالب بترخيص من السلطات للسماح لهم بعقد الندوة الصحفية مشيرا الي ان صاحب القاعة تعرض للهرسلة محملا المسؤولية لرئاسة الجمهورية.واعتبر ان البلد وصلت الي مرحلة من الانسداد السياسي على مستوى الحدود الدنيا للحريات العامة محذرا من العودة الي عهد بن علي في التسعينات مضيفا بأن تونس الان ينزل عليها الستار الحديدي الذي سيعصف بالحريات حسب تعبيره.يذكر أن حملة مواطنون ضد الانقلاب أعلنت تنظيم مظاهرة شعبية كبرى بساجة باردو يوم 14 نوفمبر.وكانت حملة مواطنون ضد الانقلاب دعت سابقا لتحركات شعبية كبرى في 26 سبتمر و 10 أكتوبر ضد قرارات سعيد الأخيرة التي وصفتها بالانقلابية.