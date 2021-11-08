الوزير: تونس لم ترصد أي سلالة جديدة من فيروس كورونا

أكــد صباح اليوم رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ومدير عام معهد باستور، الدكتور الهاشمي الوزير بأن تونس بصدد مواكبة السلالات المتحورة من فيروس كورونا .وقال الوزير في ماتنيال اذاعة شمس ’نراقب باهتمام ظهورالسلالات المتحورة من فيروس كورونا عبر العالم ومنها الصين ,وذلك عبر التقطيع الجيني الكامل لمختلف المتحورات الفيروسية .واقر الوزير بأنه الى غاية اليوم تونس لم ترصد أي متحور جديد من فيروس كورونا ,وجل التحليل وهي قرابة 150 تحليلا اثبتت أن متحور ’’دلتا’’ هو الفيروس المهيمن في تونس بحيب تصريحه.وكانت وزارة الصحة ذكرت مساء يوم الأحد، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و 276 وفاة.وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ، يوم السبت، 126 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 686 ألفا و 886 شخصا.ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص إلى 206 مصابين، بينهم 11 حالة جديدة، و62 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 16 مريضا للتنفس الاصطناعي.