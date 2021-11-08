سمير الوافي: محاولة إقناعنا أن راغب علامة جاء للدعاية لألبومه...هو إستبلاه للتوانسة وربما للدولة أيضا

نشر الاعلامي سمير الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك نسخة من اسعار بعض الاكلات والاطعمة المقدمة في حفل الفنان اللبناني راغب علامة في بليونير تونس.
وطالب الوافي الذي كان صديقا لراغب علامة بالتحقيق في طريقة حصول الأخير على " الكاشي" بالعملة الصعبة...
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"الإدعاء أن الفنان راغب علامة غنى في تونس بكاشي رمزي...ومحاولة إقناعنا أنه جاء للدعاية لألبومه الجديد...هو إستبلاه للتوانسة وربما للدولة أيضا...لكن لا يمكن إستبلاه القانون الذي يستطيع فرض تحقيق في حقيقة ذلك والتحري فيه...لأن الكاشي يتم دفعه بالعملة الصعبة بترخيص من البنك المركزي...إلا إذا كانت هناك وسيلة دفع أخرى خارج القانون نجهلها أكثر من المرخص والمعلن...وراغب لم يحضر أي برنامج تلفزي أو ندوة صحفية أو إحتفال إعلامي للدعاية المزعومة لألبومه...لذلك فهي مجرد محاولة للتعتيم على ما تم دفعه له...رغم أن ذلك عادي ومن حقه اذا كان في إطار القانون...!!!
وطالب الوافي الذي كان صديقا لراغب علامة بالتحقيق في طريقة حصول الأخير على " الكاشي" بالعملة الصعبة...
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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