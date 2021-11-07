هاشمي الوزير: الجرعة الثالثة ستتوقف عند الفئة العمرية 50 سنة

الجرعة الثالثة

قال مدير معهد باستور هاشمي الوزير أنّ فيروس كورونا كغيره من الفيروسات التي لها متحورات جينية تجعل منه متغييرا، وهي المتحورات غالبا من تجعل الفيروس أكثر انتشارا أو أكثر شراسة.وأفاد هاشمي الوزير خلال حضوره اليوم الأحد 07 في برنامح “Mag Santé Pro” على اذاعة أكسبريس أنّ متحورات كورونا مازالت إلى ألآن موجودة وهو ما تثبته عمليات التقطيع الجيني التي يقوم بها معهد باستور يوميا، ولا يمكن الحديث عن سلالة جديدة للفيروس إلا عندما تحدث تغيرات وتستمر هذه التغيرات في الانتقال.وفي ذات السياق تابع هاشمي الوزير قائلا إنّ منظمة الصحة العالمية قامت بتصنيف التغيرات إلى صنفين، صنف يجب متابعته وآخر مقلق، ذاكرا على سبيل المثال متحوّر “دلتا” الذي انتشر وكان بداية الموجة الأخير في تونس.وأشار أنّ هناك عدّة متغيرات لفيروس كورونا انتشرت مؤخرا في عدة بلدان مثل روسيا والصين وألمانيا، مضيفا أنّه إلى حدّ الآن لم تثبت الدراسات أنّ هذه المتغيرات تشكل خطرا.وأكّد الوزير أنّ متحورات كورونا تخضع للمناعة المكتسبة في علاقة بالفيروس أوبعد التلقيح وتبقى المناعة فعالة ضد الحماية من الحالات الخطرة وحالات الوفاة.وتابع الوزير قائلا إنّ تونس لا تستقبل إلا الأشخاص الذين استكملو عملية التلقيح مع الاستظهار بتحليل سلبي، وتونس تعتبر من البلدان اليقظة في هذا الإطار.وبخصوص تلقي الجرعة الثالثة من فيروس كرونا قال هاشمي الوزير إنّ منظمة الصحة العالمية ليست من دعاة الجرعة الثالثة بل تطالب بتطعيم الأشخاص الذين لم يتلقوا الجرعات أولا، مشيرا أنّ هدف الجرعة الثالثة تعزيز المناعة لأن الفئات العمرية المتقدمة في السن أو من لديهم أمراض مزمنة بعد وقت ما من تلقي الجرعتين يمكن أن تنقص المناعة لديهم ضد الفيروس.وأوضح الوزير أنّ حملات تطعيم الجرعة الثالثة انطلقت بالأشخاص الذين أعمارهم 75 سنة ما فوق، ثم سيتم استهداف الفئة العمرية ل60 سنة فما فوق ثم 50 سنة، وستتوقف العملية عند الفئة العمرية 50 سنة، إضافة إلى تطيعم الطاقم الصحي.وذكّر هاشمي الوزير بأنّ تونس خطت شوطا مهما في حملات التلقيح لكن عملية التغطية لم تشمل عددمن المناطق، والحالات التي تظهر فيها البؤر 90 بالمائة من أفرادها غير ملقحين، مضيفا أنّ أغلب العينات التي رفعها فيما يتعلق بالبؤرة التي تمّ اكتشافها في منطقة الشراردة من ولاية القيروان تؤكّد أنّ الحالات الايجابية فيها دون أعراض.وشدّد على ضرورة استكمال عملية التلقيح لكل الفئات، وأولوية الأوليات في تونس هو استكمال تطعيم الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، وهذه الفئة العمرية تمثل أكثر من 70 بالمائة من نسب الفئات الملقحة.وفسّر ضيف البرنامج ما يسمى بالكوفيد البطيء، قائلا إنّه عند شفاء المصاب تبقى أعراض الفيروس تلاحقه لمدة طويلة، والتقليح يحمي ضد هذا النوع.