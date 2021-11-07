سمير ديلو : رئيس الجمهورية قال على المؤسسات المالية أمّك صنافة والبارح رئيسة الحكومة وزوز وزراء عملو جلسة مع صندوق النقد الدولي ‎‎

قال الأحد 7 نوفمبر، النائب والقيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو ان البنك المركزي أصدر بيانا حول جلسة عمل مع صندوق النقد الدولي بحضور رئيسة الحكومة ووزيرين .
وفي حوار على اذاعة موزاييك، أشار ديلو الي تناقض تصريحات رئيس الجمهورية مع الخطوات التي سيتم اتخاذها وقال " رئيس الجمهورية قال على المؤسسات المالية أمك صنافة وموناش تلميذ عندهم لكن اليوم يتم عقد جلسة مع صندوق النقد الدولي وكل الحديث كان على اساس التصنيف والاجراءات الي من المرجح اتخاذها".
واعتبر ديلو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان طيلة عامين في المعارضة وحتى بعد 25 جويلية كان في المعارضة ويعتمد خطابا شعبويا وبدأ يحكم مؤخرا بعد أن اصطدم بالواقع وبمشاغل الناس على غرار أزمة الفضلات في صفاقس وحقيقة التوازنات المالية.
وفي حوار على اذاعة موزاييك، أشار ديلو الي تناقض تصريحات رئيس الجمهورية مع الخطوات التي سيتم اتخاذها وقال " رئيس الجمهورية قال على المؤسسات المالية أمك صنافة وموناش تلميذ عندهم لكن اليوم يتم عقد جلسة مع صندوق النقد الدولي وكل الحديث كان على اساس التصنيف والاجراءات الي من المرجح اتخاذها".
واعتبر ديلو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان طيلة عامين في المعارضة وحتى بعد 25 جويلية كان في المعارضة ويعتمد خطابا شعبويا وبدأ يحكم مؤخرا بعد أن اصطدم بالواقع وبمشاغل الناس على غرار أزمة الفضلات في صفاقس وحقيقة التوازنات المالية.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 235721