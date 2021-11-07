في قضية شبهات فساد :الاحتفاظ برئيس بلدية سيدي بوزيد وعضو مجلس بلدي ....

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 16:06 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لباب نات اليوم الاحد أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برئيس بلدية و عضو مجلس بلدي و ادراج مقاول و صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش على خلفية شبهات فساد تتعلق بإنجاز و تهيئة سوق الدواب ببلدية المكان موضحا أن الابحاث ما زالت جارية في الموضوع. و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا

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