في قضية شبهات فساد :الاحتفاظ برئيس بلدية سيدي بوزيد وعضو مجلس بلدي ....

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لباب نات اليوم الاحد أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برئيس بلدية و عضو مجلس بلدي و ادراج مقاول و صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش على خلفية شبهات فساد تتعلق بإنجاز و تهيئة سوق الدواب ببلدية المكان موضحا أن الابحاث ما زالت جارية في الموضوع. و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا



