محمد عبو: إصدار بطاقة جلب ضد المرزوقي خطأ جسيم يسيء لصورة البلاد التي هي سيئة أصلا

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 08:29 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال الوزير السابق محمد عبو أن الإذن بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ثم الإسراع بإصدار بطاقة جلب دولية ضده "خطأ جسيم يسيء لصورة البلاد التي كانت سيئة أصلا في السنوات الأخيرة ليزيدها السيد قيس سعيد سوءا بسبب سوء التدبير.. كما أنه خطأ قانوني جسيم.."

وأضاف عبو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك" أن رئيس الجمهورية "قيس سعيد لسوء الحظ يختار كل مرة قضايا هامشية ويهرب من القضايا الجدية التي يمكن أن تضمن انتخابات نزيهة لا مال فاسد فيها ولا إعلام ممول من الخارج ولا شراء ذمم.


وتسائل عبو بشأن ملفات تخص سياسيين تورطوا في الفساد، بعضها أمام القضاء، حيث قال " لماذا لم يهتم بها السيد سعيد، هي أهم من ضرب الخصوم كمنصف المرزوقي الذي يختلف معه الكثيرون ولكن لا يمكن لعارف بالناس أن ينسب إليه فسادا أو مجرد اهتمام بالمال أصلا خلافا لأغلب السياسيين، ولا أن ينعته بخيانة الوطن".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235703



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الأحد 07 نوفمبر 2021 | 2 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:18 14:55 12:10 06:49 05:21
Babnet
15°
 Babnet23° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1522°-1517°-1518°-1422°-14
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة