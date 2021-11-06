فيديو.. هدف قاتل يهدي يوفنتوس النقاط الثلاث أمام فيورنتينا

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه الكولومبي خوان كوادرادو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد طرد لاعبه الصربي نيكولا ميلنكوفيتش لنيله الإنذار الثاني.وبهذا الفوز، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز السابع، ورغم تساويهما بالنقاط على جدول ترتيب الدوري، يتفوق فيورنتينا على فريق "السيدة العجوز" بفارق الأهداف.