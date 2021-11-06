فيديو.. هدف قاتل يهدي يوفنتوس النقاط الثلاث أمام فيورنتينا

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 21:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حقق يوفنتوس فوزا صعبا وثمينا على ضيفه فيورنتينا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه الكولومبي خوان كوادرادو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد طرد لاعبه الصربي نيكولا ميلنكوفيتش لنيله الإنذار الثاني.


وبهذا الفوز، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز السابع، ورغم تساويهما بالنقاط على جدول ترتيب الدوري، يتفوق فيورنتينا على فريق "السيدة العجوز" بفارق الأهداف.



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