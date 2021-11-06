الصحبي الخلفاوي: نحن في وضع شبيه بسنوات حكم بن علي الأولى

الاستفتاء كإجراء آلية غير ديمقراطية

استضاف برنامج ميدي شو يوم الأربعاء، الماضي محمد الصحبي الخلفاوي الباحث في العلوم السياسية، للحديث عن آليات الخروج من الأزمة السياسية.واعتبر الخلفاوي أن رئيس الجمهورية قام بقسمة المجتمع نهائيا إلى كتلتين متجانستين، وهما ''كتلة الشعب الصافي النقي الواحد، وكتلة النخبة الصافية الواحدة السيئة''، متابعا ''والشعب مسروق من هذه النخبة الأخيرة''.وقال ''قيس سعيد رئيس شعبوي.. كل الشعبويين ينتمون إلى النخبة''. وبسؤاله عن توصيفه القانوني للوضع الحالي، قال ''هي ديكتاتورية.. كل السلطة في يد شخص واحد دون تسقيف زمني.. وبالتالي ثمة مخاطر للانزلاق نحو الاستبداد''.وعن ما إذا كنا اليوم في وضع استبداد، أجاب ضيف ميدي شو ''أحنا اليوم في استبداد ؟ لا.. نحن أشبه بسنوات حكم بن علي الأولى..''.وفسر تحليله قائلا ''رئيس الجمهورية يمكن أن يكون محلّ ثقة ومتزهدا لأبعد الحدود.. لكنه لا يمكن بأي حال أن يكون ضمانا.. الضمان في المؤسسات''.وتابع ''السياسي الشعبوي ديما عندو مشاكل مع الأجسام الوسيطة خاصة الإعلام.. أكثر بلاد فيها صحفيين في السجن هي تركيا.. لأن اردوغان شعبوي''.من ناحية أخرى دعا أستاذ القانون، الصحبي الخلفاوي، اليوم السبت 06 نوفمبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تحديد سقف لإنهاء العملبالتدابير الاستثنائية التي انطلقت منذ 25 جويلية ولا نعلم متى تنتهي.وقال الصحبي الخلفاوي، خلال استضافته في برنامج "LE GRAND DEBAT DE SHEMS" على اذاعة شمس ، أن المشكل اليوم يمكن في "كيفية تجميع السلطات في يد شخص واحد ثم إقناعه بالتنازل عن هذه السلطات .وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يكشف عن آلية الخروج من هذه التدابير الاستثنائية وهل سيكون عبر العودة إلى المنظومة الدستورية لسنة 2014 أو عبر منظومة دستورية جديدة .ولاحظ الخلفاوي أن الاستفتاء كإجراء آلية غير ديمقراطية لافتا إلى أن الاستفتاء يتم إجراؤه حول شخص وليس حول موقف.وأبرز أستاذ القانون أن الاستفتاء الالكتروني لا يمكن لكل المواطنين المشاركة فيه.