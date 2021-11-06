المرزوقي: كم هم تافهون بعد القاروص والحمص يدعون أن لي جنسية أخرى

انتقد الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الاذاعة الوطنية بعد أن اتهمه أحد صحفيي البرنامج بكونه يحمل جنسية اجنبية." لماذا لا يحاربون بالحد الأدنى من الشرف ؟بلغني أنه في برنامج في الاذاعة الوطنية حول فتح تحقيق ضدي مرر الصحافي الذي يدير الجلسة أنني أحمل جنسية أجنبية ولي جواز سفر أجنبي .كذب وتزييف لأنني لم أحمل يوما أي جنسية غير جنسيتي التونسية .أحدثهم عن شعب المواطنين ، عن دولة القانون والمؤسسات ، عن اتحاد الشعوب العربية الحرة ، عن ضرورة الاستعداد لصدمة التحول المناخي ، عن الماء ، عن البذور ، عن البحر الذي سيلتهم مدننا ، عن ثورة مضادة تعيدنا نصف قرن للوراء فيردون:الحمص والقاروص والمحمودي وسوريا وجنسيتي الفرنسية المزعومة .ما أتفههم هم ومن يخدمون .ولا بد لليل أن ينجلي ."