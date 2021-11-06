المكّى: هل هناك نوع من التقشف او التبرع قادر على توفير 4 آلاف مليار لغلق ميزانية 2021 و20 ألف مليار لميزانية 2022

وفي تدوينة نشرها السبت 6 نوفمبر، تساءل المكي قائلا "هل هناك نوع من التقشف او التبرع قادر على توفير قرابة 4 آلاف مليار لغلق ميزانية 2021 و20 ألف مليار لميزانية2022 او حتى جزء معقول من هذه المبالغ ؟
غير موجود الباقي من أين و بأي ثمن؟ لا إجابة ،لا رؤية ولا إصغاء".
وتابع منتقدا رئيس الجمهورية قيس سعيد "المهم استفتاء الكتروني لتغيير النظام السياسي، واقع اقتصادي صعب والسلطة منشغلة بالتهويمات من اجل تصور شخصي للنظام السياسي...الواقع فين والسلطة فين؟".
يذكر ان الرئيس قيس سعيد دعا المواطنين داخل وخارج البلاد إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة ، لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال سعيد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".
وأكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة.
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