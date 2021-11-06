العجبوني: سنصبح دولة مانحة... لو تبرع هؤلاء

''حسب استطلاعات الرأي رئيس الجمهورية يحضى بنسبة ثقة عالية جدا تفوق ال 80%، وحسب رئيس الجمهورية، مليون و 800 ألف تونسي خرجوا في يوم واحد لمساندته، لو هاذم الكل يستجيبوا لدعوة رئيس الجمهورية لإعانة البلاد ماليا، ستصبح تونس دولة مانحة و ليست دولة مقترضة."

أفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تونس ستصبح دولة مانحة إذا استجاب مليون و800 ألف تونسي الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية سابقا، لدعوته دعم تونس ماليا.وكان الرئيس قيس سعيد دعا المواطنين داخل وخارج البلاد إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة ، لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد.وقال سعيد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".وأكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة.