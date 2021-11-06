العجبوني: سنصبح دولة مانحة... لو تبرع هؤلاء

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 07:51 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تونس ستصبح دولة مانحة إذا استجاب مليون و800 ألف تونسي الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية سابقا، لدعوته دعم تونس ماليا.


وكان الرئيس قيس سعيد دعا المواطنين داخل وخارج البلاد إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة ، لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقال سعيد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".

وأكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة.


وفي تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك كتب العجبوني:

''حسب استطلاعات الرأي رئيس الجمهورية يحضى بنسبة ثقة عالية جدا تفوق ال 80%، وحسب رئيس الجمهورية، مليون و 800 ألف تونسي خرجوا في يوم واحد لمساندته، لو هاذم الكل يستجيبوا لدعوة رئيس الجمهورية لإعانة البلاد ماليا، ستصبح تونس دولة مانحة و ليست دولة مقترضة."





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235654



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:19 14:56 12:10 06:48 05:20
Babnet
18°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1822°-1621°-1419°-1420°-15
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة