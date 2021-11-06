في إطار برنامج الدعم للإتحاد الأوروبي... وزارة الصحة تتسلم 14 سيارة إسعاف و10 سيارات نفعية

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 07:36 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تسلمت وزارة الصحة يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 في إطار برنامج الدعم للإتحاد الأوروبي "الصحة عزيزة" 14 سيارة إسعاف مجهزة لكل الحالات الإستعجالية و10 سيارات نفعية كدفعة أولى، وذلك بإشراف وزير الصحة الأستاذ علي المرابط وبحضور المدير العام للصحة الدكتور عبد الرزاق بوزويتة والمسؤولة عن التعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة الدكتورة إيناس فرادي.

ووفق بلاغ لوزارة الصحة من المنتظر أن تقوم هذه السيارات بتحسين الخدمات الصحية والتكفّل بالمرضى في الحالات الإستعجالية، إضافة إلى تسهيل تنقل الطواقم الطبية وشبه الطبية للقيام بمهامهم الصحية المختلفة من بينها مهام جديدة تتمثل أساسا في تقديم الخدمات العلاجية المتنقلة لفائدة المرضى.

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