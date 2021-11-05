وفاة عاملين تونسيين اثنين في ليبيا و فقدان آخرين أثناء أشغال صيانة على أنابيب بترولية

توفي اليوم الجمعة عاملان تونسيان و فقد اثنان آخران فيما تم انقاذ عامل خامس اثر سقوطهم في البحر أثناء أشغال صيانة على معدات و أنابيب بترولية قبالة مدينة الزاوية الليبية بالقرب من حقل البوري النفطي ، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لديوان أف أم .وأوضح المصدر ذاته أن العمال الخمسة أصيلي ولاية جندوبة لافتا الى أنه وقع نقل جثتي المتوفين الاثنين الى العاصمة طرابلس فيما سيتم غدا الانطلاق في إجراءات جلبهما الى تونس على أن تنتهي في غضون يومين على أقصى تقدير.من جهتها قالت مصلحة الموانئ و النقل البحري التابعة لوزارة المواصلات الليبية ان حادثة مؤلمة وقعت بحقل البوري النفطي عند فصل الخزان العائم أدت الى وقوع وفيات و اصابات و مفقودين لستة تونسيين .وأضافت أنه تم تشكيل لجنة أزمة و طوارئ لمتابعة سير الأحداث و تكليف لجنة تحقيق بالذهاب الى موقع الحادث لاعداد تقرير في الخصوص.المصدر الديوان أف أم