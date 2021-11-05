وفاة عاملين تونسيين اثنين في ليبيا و فقدان آخرين أثناء أشغال صيانة على أنابيب بترولية

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 21:36 قراءة: 0 د, 48 ث
      
توفي اليوم الجمعة عاملان تونسيان و فقد اثنان آخران فيما تم انقاذ عامل خامس اثر سقوطهم في البحر أثناء أشغال صيانة على معدات و أنابيب بترولية قبالة مدينة الزاوية الليبية بالقرب من حقل البوري النفطي ، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لديوان أف أم .

وأوضح المصدر ذاته أن العمال الخمسة أصيلي ولاية جندوبة لافتا الى أنه وقع نقل جثتي المتوفين الاثنين الى العاصمة طرابلس فيما سيتم غدا الانطلاق في إجراءات جلبهما الى تونس على أن تنتهي في غضون يومين على أقصى تقدير.

من جهتها قالت مصلحة الموانئ و النقل البحري التابعة لوزارة المواصلات الليبية ان حادثة مؤلمة وقعت بحقل البوري النفطي عند فصل الخزان العائم أدت الى وقوع وفيات و اصابات و مفقودين لستة تونسيين .

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة أزمة و طوارئ لمتابعة سير الأحداث و تكليف لجنة تحقيق بالذهاب الى موقع الحادث لاعداد تقرير في الخصوص.

المصدر الديوان أف أم



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235649



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الجمعة 05 نوفمبر 2021 | 30 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:47 05:19
Babnet
18°
 Babnet21° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1723°-1822°-1521°-1519°-14
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة