وزارة العدل: جلسة عمل مع فريق المهمة الرقابية التابع لمحكمة المحاسبات بوزارة العدل

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 19:26 قراءة: 0 د, 22 ث
      
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم فريق المهمة الرقابية التابع لمحكمة المحاسبات في إطار المهمة الرقابية الشاملة التي يجريها بوزارة العدل.
وقد مثّل اللقاء مناسبة أبرزت فيها وزيرة العدل أهمية المجهودات المبذولة من قبل محكمة المحاسبات في مراقبة أعمال التصرف الإداري والمالي للهياكل العمومية و تعزيز مقومات النزاهة و الشفافية و الحوكمة الرشيدة تكريسا لدولة القانون، مؤكدة على ضرورة تهيئة كل الظروف المادية لإنجاح إنجاز المهمة الرقابية الشاملة لوزارة العدل على أحسن وجه.

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