ناجي جلول: بالإمكان تحويل تونس إلى هونغ كونغ جديدة وخلق دبي المغرب العربي

يدعو إلى مصالحة مع 'الصرّافة' وإدماجهم في السوق المنظمة

سبق أن طالبت الراحل قايد السبسي بتفعيل الفصل 80 بعد أن انقلب عليه الشاهد

قال اليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021، رئيس حزب الإئتلاف الوطني ناجي جلول في حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام أنه بالإمكان تحويل تونس إلى هونغ كونغ جديدة وخلق دبي المغرب العربي.وأضاف ناجي جلول " تونس تملك كل الامكانيات لتحقيق ذلك عبر خمس مبادرات".وشرح جلول المبادرات وتتمثل في التفاهم مع كبار المهربين لدمج الاقتصاد الموازي والقيام باكتتاب وطني للتربية والصحة مواجهة احتكار العائلات المتنفذة وتشغيل الشباب بخلق مواطن الشغل العملاقة.ودعا ناجي جلول، إلى ضرورة إجراء مصالحة بين الدولة و'الصرّافة' في السوق الموازية والذين يمتلكون أموالا كبيرة تفوق اعتمادات البنوك.وطالب ناجي جلول بإدماج هؤلاء 'الصرّافة' في السوق المنظمة وفتح المجال أمامهم للإستثمار ودفع عجلة الإقتصاد بطريقة منظمة وقانونية.وتحدث جلول عن أهمية تغيير عدة قوانين، قائلا إن القوانين في تونس هي أول باب للفساد.وأضاف 'في تونس نطالب من الفاسدين محاربة الفساد'.وأفاد جلول أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، كان يجب اتخاذها معتبرا أن التونسيين تنفسوا الصعداء بعد 25 جويلية.وقال ناجي جلول إنه كان قد طلب من رئيس الجمهورية الأسبق الراحل الباجي قايد السبسي بضرورة تفعيل الفصل 80 'بعد عام من انقلاب يوسف الشاهد عليه' وفق تعبيره، لكنه رفض.كما طالب جلول من الراحل قايد السبسي بتقنين تحويل اللغة الانقليزية إلى اللغة الثانية في تونس لكنه رفض ذلك، معتبرا أن تونس كان لديها مقيما عاما فرنسيا في تلك الفترة وليس سفيرا حسب جلول.وفيما يتعلق بإجراءات سعيد، شدد ضيف ستوديو شمس على ضرورة تقديم خارطة كطريق وتسقيف الإجراءات، مطالبا من جهة أخرى رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتقديم الحلول واغتنام فرصة المراسيم الرئاسية للقيام بالإصلاحات.