المرزوقي يقدم شكوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد قاضي التحقيق الذي يقف وراء بطاقة الجلب الدولية

"نحن من نؤمن بالمؤسسات وعلوية القانون

قدمنا اليوم شكاية باسم الدكتور رئيس الجمهورية الاسبق محمد المنصف المرزوقي ضد قاضي التحقيق وكل من سيكشف عنه البحث من اجل باصدار بطاقة الجلب اللا قانونية ومن اجل الانحراف بالاجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة

نخوض مع الشرفاء معركة استقلال السلطة القضائية

#لا_لقضاء_التعليمات

#لا_لتركيع_القضاء

المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية

اليوم نسجل وقوفنا معها ودعمها من اجل الذود على القضاة الشرفاء في معركة الشرف والاستقلالية عن السلطة التنفيذية من اجل

#دولة_القانون

#دولة_المؤسسات"

قدم الرئيس السابق المنصف المرزوقي شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد قاضي التحقيق الذي تولى اصدار بطاقة جلب دولية بحقه.وتولت المحامية لمياء الخميري تقديم الشكوى باسم المرزوقي الذي يتواجد خارج أرض الوطن.يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.