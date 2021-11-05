سمير سعيّد ومديرة التنمية البشرية بالبنك الدولي يتابعان برامج التعاون القائمة وإمكانيات تعزيزها

إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Keiko MIWA، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، بحضور ممثل البنك بتونس وعدد من إطارات الوزارة.



وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير برامج التعاون في عدد من المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية.



وثمن سمير سعيّد في هذا الإطار دعم البنك العالمي لهذه المجالات الهامة التي تعد من الأولويات التي تعمل الحكومة على مزيد تطويرها وتعزيزها باعتبارها من ركائز التنمية الإقتصادية المستدامة، معربا عن الرغبة في مواصلة مساندة هذه البرامج وخاصة منها برنامج الأمان الإجتماعي الموجه للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بما يساعدها على مجابهة الصعوبات وبما يؤسس لإصلاحات هيكلية في مجال تصويب الدعم نحو مستحقيه وكذلك البرامج المتصلة بدعم عمليات التلقيح وبرنامج دعم المبادرة الخاصة لدى الشباب وإصلاح التعليم.



من جانبها أعربت Keiko MIWA عن ارتياحها لسير مختلف البرامج لاسيما برنامج الأمان الإجتماعي، مثمنة في نفس السياق الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع المبادرة الخاصة.



كما عبرت MIWA، عن الاستعداد لمواصلة توفير الدعم الضروري لمختلف البرامج القائمة ذات العلاقة بالتنمية البشرية.







