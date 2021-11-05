هل ستشارك تونس في "قمة الديمقراطية" التى تحتضنها الولايات المتحدة الامريكية؟؟

" تشير التقارير الأولية إلى أن حكومة تونس لن تُدعى إلى القمة من أجل الديمقراطية

ماذا عن استحقاق منظمات المجتمع المدني التونسي؟"

كشف الجمعة 5 نوفمبر، السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية بتونس غوردون غراي اقصاء تونس من المشاركة في قمة الديمقراطية التي تحتضنها الولايات المتحدة الامريكية هذا الشهر.ورجح عديد المتابعين ان يكون اقصاء تونس من المشاركة في هذه القمة سببه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي لاقت عديد الانتقادات داخليا وخارجيا بسبب ما اعتبر تجميعا للسلطات وانفرادا بالحكم وتقويضا للتجربة الديمقراطية في تونس.