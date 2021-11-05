إحالة شقيق سليم شيبوب على الدائرة الجنائية بالقطب القضائى المالي

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أول أمس إحالة شقيق سليم شيبوب محمد عفيف شيبوب على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،وذلك لمحاكمته من أجل اتهامه باستغلال النفوذ وفساد مالي واداري .



هذا ونظرت الدائرة ايضا في ملف فساد مالي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقد قررت الدائرة حفظ التهمة في حق رضا قريرة ومتهم ثاني بموجب سبق التعهد وحفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.



