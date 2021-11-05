سمير ديلو: البعض صدّق ان تونس غنية فأيقظهم إنذار تلفزي رئاسي بالدفع

" خلَّصْ .. ومن بعد إشكِي ..!

الطّريف أنّ من هلّلوا للإنقلاب على الدّستور ، وبعضهم حسَنُ النّيّة ، كانوا يصدّقون أنّ

" تونس غنيّة ..

ويكفي استرجاع ما نهبه الفاسدون "..!

.. ويحلمون ..!

هؤلاء أيقظهم إنذار تلفزيّ رئاسيّ .. بالدّفع ..!"

قال القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان البعض من اصحاب النية الحسنة والطيبة المؤيدين للانقلاب صدقوا ان تونس غنية وانه يكفي مكافحة الفاسدين لنصبح اغنياء.واضاف ديلو " هؤلاء ايقظهم انذار تلفزي رئاسي بالدفع".وكان الرئيس قيس سعيد دعا المواطنين داخل وخارج البلاد إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة ، لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد.وقال سعيد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".وأكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة.