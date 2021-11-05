وحدي الفرشيشي: إذا أراد سعيّد اعتماد الاستفتاء الإلكتروني عليه تغيير القوانين السارية

قال أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، إذا أراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعتماد الاستفتاء الإلكتروني بالمعنى القانوني عليه تغيير القوانين السارية.
وبين وحيد الفرشيشي، خلال مداخلة ماتينال اذاعة شمس، أن الاستفتاء القانوني غير موجود في القوانين التونسية.
ولفت إلى أن الاستفتاء يتم عبر الهيئة العليا للانتخابات وفي صورة تم اتخاذ قرار بإجراء استفتاء الكتروني يجب على رئيس الدولة إصدار مرسوم بتنقيح قانون الانتخابات.
وشدد الفرشيشي على أن الاستفتاء يتم فيه الإجابة بالمواقفة أو الرفض .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أوضح أمس خلال اجتماع مجلس الوزاراء أنه تم تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد استفتاء إلكتروني بخصوص الحوار مع الشعب التونسي في الداخل والخارج، ليتم فيما بعد التأليف بين جميع المقترحات.
كما أوضح سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية، قائلاً إنه يجب إيجاد طرق جديدة للحوار الوطني بعيداً عن الأنماط والمفاهيم التقليدية.
وقال سعيد: " نحن لا نعمل في الظلام، ونعمل في النهار وامام عدسات المصورين ولن نخاف إلا الله.. نحن حريصون على ضمان الحقوق والحريات حسب الدستور الذي مازال سارياً إلى حد الآن".
التُهم المُوجّهة للمرزوقي تتعلق بحريّة التعبير وإصدار بطاقة جلب ضدّه مسـألة مُشينة
واعتبر أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، إصدار بطاقة جلب دوليّة ضد رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي مسـألة مُشينة.
وأوضح أن التهم الموجّهة لرئيس الجمهورية الأسبق تتعلق بحريّة التعبير التي يكفلها الدستور في بابه الثاني والذي لم يعلق رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل به.
وتابع الفرنشيشي بأن المسألة تتعلق بحرية التعبير وليس مكان التصريحات التي أدلى بها المرزوقي في الداخل أو في الخارج وشدد على أن منع المواطنين من التعبير مسألة خطيرة جدا وفي حال تم ضرب حرية التعبير فإنه سيتم ضرب جميع الحريات.
ولفت إلى أن آلاف التونسيين ليسوا مع رئيس الجمهورية في قراراته التي أعلن عنها وهم مع تأجيل قمة الفرنكفونية في جربة وفي هذه الحالة يجب إصدار بطاقات ضدهم جميعا.
هذا وعبر الفرنشيشي عن أمله في تراجع قاضي التحقيق عن هذه الممارسات.
ويوم أمس الخميس، كان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي ، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وإثر هذه التصريحات، طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف سعيد خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج، يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وبين وحيد الفرشيشي، خلال مداخلة ماتينال اذاعة شمس، أن الاستفتاء القانوني غير موجود في القوانين التونسية.
ولفت إلى أن الاستفتاء يتم عبر الهيئة العليا للانتخابات وفي صورة تم اتخاذ قرار بإجراء استفتاء الكتروني يجب على رئيس الدولة إصدار مرسوم بتنقيح قانون الانتخابات.
وشدد الفرشيشي على أن الاستفتاء يتم فيه الإجابة بالمواقفة أو الرفض .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أوضح أمس خلال اجتماع مجلس الوزاراء أنه تم تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد استفتاء إلكتروني بخصوص الحوار مع الشعب التونسي في الداخل والخارج، ليتم فيما بعد التأليف بين جميع المقترحات.
كما أوضح سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية، قائلاً إنه يجب إيجاد طرق جديدة للحوار الوطني بعيداً عن الأنماط والمفاهيم التقليدية.
وقال سعيد: " نحن لا نعمل في الظلام، ونعمل في النهار وامام عدسات المصورين ولن نخاف إلا الله.. نحن حريصون على ضمان الحقوق والحريات حسب الدستور الذي مازال سارياً إلى حد الآن".
التُهم المُوجّهة للمرزوقي تتعلق بحريّة التعبير وإصدار بطاقة جلب ضدّه مسـألة مُشينة
واعتبر أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، إصدار بطاقة جلب دوليّة ضد رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي مسـألة مُشينة.
وأوضح أن التهم الموجّهة لرئيس الجمهورية الأسبق تتعلق بحريّة التعبير التي يكفلها الدستور في بابه الثاني والذي لم يعلق رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل به.
وتابع الفرنشيشي بأن المسألة تتعلق بحرية التعبير وليس مكان التصريحات التي أدلى بها المرزوقي في الداخل أو في الخارج وشدد على أن منع المواطنين من التعبير مسألة خطيرة جدا وفي حال تم ضرب حرية التعبير فإنه سيتم ضرب جميع الحريات.
ولفت إلى أن آلاف التونسيين ليسوا مع رئيس الجمهورية في قراراته التي أعلن عنها وهم مع تأجيل قمة الفرنكفونية في جربة وفي هذه الحالة يجب إصدار بطاقات ضدهم جميعا.
هذا وعبر الفرنشيشي عن أمله في تراجع قاضي التحقيق عن هذه الممارسات.
ويوم أمس الخميس، كان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي ، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وإثر هذه التصريحات، طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف سعيد خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج، يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
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