جوهر بن مبارك: محاولة محاصرة المرزوقي محاولة فاشلة

أكد الناشط السياسي، جوهر بن مبارك تضامنه مع رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي وذلك بعد إصدار بطاقة جلب دولية ضدّه.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك"إن محاولة محاصرة المرزوقي محاولة فاشلة وهي التي ستحاصر الإنقلاب وتعزله أكثر فأكثر".
يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك"إن محاولة محاصرة المرزوقي محاولة فاشلة وهي التي ستحاصر الإنقلاب وتعزله أكثر فأكثر".
يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
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