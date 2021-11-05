افتتاح الجلسة العادية العامة للتعاونية الوطنية للتعليم بالحمامات: المصادقة على التقريرين المالي والادبي

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 06:22 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تم مساء يوم الأربعاء افتتاح الجلسة العادية العامة للتعاونية الوطنية للتعليم بالحمامات وقد جمع اللقاء نواب الجهات و تم عرض التقريرين المالي و الادبي و المصادقة عليهما.

هذا و تضمن اللقاء ايضا تقديم القوائم المالية لسنتي 2018 /2019 و المصادقة عليه كما تم عرض و مناقشة مشروع ميزانية التعاونية لسنتي 2000-2021... ليختتم النواب والجلسة بانتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية.

ووفق ما صرح به حبيب رويس رئيس التعاونية فان افتتاح الجلسة كان فرصة للنواب للالتقاء و اكتشاف جديد التعاونية سيما وان هذه الجلسة تم تأجيلها لاكثر من سنتين جراء جائحة كورونا و منع التجمعات و التظاهرات مؤكدا ان هذا اللقاء سيتواصل على امتداد يومين 5و 6 من الشهر الحالي لعرض مشروعين في اطار تطوير خدمات التعاونية الاول يتمثل في اتفاقية مع مؤسسة تأمين تتعلق بالتقاعد التكميلي و رأس المال عند الوفاة و الثاني تطوير موقع التعاونية ووضع خطة لتحديث تقنيات الإتصال و ترويج الخدمات لاستقطاب المنخرطين الجدد... و في خطوة وصفها رويس بالاهم في الجلسة عرض و المناقشة و المصادقة على مشروع النظام الداخلي الجديد للتعاونية...

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235591



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الجمعة 05 نوفمبر 2021 | 30 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:47 05:19
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1723°-1822°-1721°-1618°-14
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1250,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة