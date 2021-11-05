افتتاح الجلسة العادية العامة للتعاونية الوطنية للتعليم بالحمامات: المصادقة على التقريرين المالي والادبي

تم مساء يوم الأربعاء افتتاح الجلسة العادية العامة للتعاونية الوطنية للتعليم بالحمامات وقد جمع اللقاء نواب الجهات و تم عرض التقريرين المالي و الادبي و المصادقة عليهما.



هذا و تضمن اللقاء ايضا تقديم القوائم المالية لسنتي 2018 /2019 و المصادقة عليه كما تم عرض و مناقشة مشروع ميزانية التعاونية لسنتي 2000-2021... ليختتم النواب والجلسة بانتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية.



ووفق ما صرح به حبيب رويس رئيس التعاونية فان افتتاح الجلسة كان فرصة للنواب للالتقاء و اكتشاف جديد التعاونية سيما وان هذه الجلسة تم تأجيلها لاكثر من سنتين جراء جائحة كورونا و منع التجمعات و التظاهرات مؤكدا ان هذا اللقاء سيتواصل على امتداد يومين 5و 6 من الشهر الحالي لعرض مشروعين في اطار تطوير خدمات التعاونية الاول يتمثل في اتفاقية مع مؤسسة تأمين تتعلق بالتقاعد التكميلي و رأس المال عند الوفاة و الثاني تطوير موقع التعاونية ووضع خطة لتحديث تقنيات الإتصال و ترويج الخدمات لاستقطاب المنخرطين الجدد... و في خطوة وصفها رويس بالاهم في الجلسة عرض و المناقشة و المصادقة على مشروع النظام الداخلي الجديد للتعاونية...



