نجيب الشابي: بطاقة الجلب الدولية ضد المرزوقي مسيئة لصورة تونس

قال رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان بطاقة الجلب الدولية مسيئة لصورة القضاء التونسي.
وأضاف نجيب الشابي "القرار سياسي لأنه جاء بعد اجتماع الرئيس قيس سعيد بمجلس الوزراء" مؤكدا تضامنه مع المرزوقي.
يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وكتب أحمد نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" يدي قاضي التحقيق،
وأضاف نجيب الشابي "القرار سياسي لأنه جاء بعد اجتماع الرئيس قيس سعيد بمجلس الوزراء" مؤكدا تضامنه مع المرزوقي.
يذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وكتب أحمد نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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