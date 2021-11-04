الشواشي: الرئيس إنقلب علينا خاطر ولينا معارضين للأمر الرئاسي 117 الذي إنتهك الدستور

قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام" ، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 ، أن الفتور في العلاقة بين رئيس الجمهورية والتيار الديمقراطي ليس وليد 25 جويلية.واضاف "لاحت ممهدات هذه العلاقة منذ إعلان الرئيس أنه هو القائد الأعلى لكل القوات المسلحة الأمنية والعسكرية وقتها خذينا موقف حاسم من المسألة والرئيس تقلق برشة وقتها".واضاف غازي الشواشي "لكن المسألة تأزمت أكثر وإنقلب علينا الرئيس عندما اعتبرنا أن الأمر الرئاسي عدد 117 هو أمر خطير جداً ويقضي على الديمقراطية ويمثل إنقلاباً على دستور 2014!".يذكر أن رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيلل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.