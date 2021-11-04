قيس سعيد: سنعمل على تشريك المواطنين للمساهمة في ايجاد التوازنات المالية للخروج من الأزمة



سيقع اختصار التدابير الاستثنائية بالبلاد

أعرب رئيس الجمهورية، قيس سعيد في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.وأكّد رئيس الجمهورية على أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له بحسب بلاغ نص البيان الذي رئاسة الجمهورية .وقال رئيس الجمهورية، "إن التدابير الإستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس قادم للوزراء في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج"، مشيرا إلى أن "التدابير الإستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب".وجدّد رئيس الدولة حرصه على "ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور"، مضيفا كذلك، أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق"، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.وأضاف أن "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية"، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.كما أشار سعيّد إلى أن "هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث"، مؤكّدا على "التنسيق الكامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى وعلى الإرادة المشتركة التي تحدو هذه الأطراف".