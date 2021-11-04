العجبوني: نرى السيناريو اليوناني على الأبواب.... وتونس لا تحتمل سيناريو بيع مطاراتها واملاكها

قال القيادي عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تونس ليست بعيدة عن السيناريو اليوناني.وأضاف في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام إن اليونان وجدت دعما من الاتحاد الأوروبي من خلال ضخ أموال لفائدتها بقيمة 200 مليار أورو.وتابع " اليونان فرض عليها التقليص في الأجور وبيع بعض مطاراتها وأملاكها وتونس لا تحتمل هذا السيناريو".وتابع "لا نتمنى أن يقع الشيء نفسه مع تونس" معتبرا أن الحل يكمن في خطاب واضح وحوار اقتصادي واجتماعي جدي.