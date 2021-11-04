مقاضاة أستاذة أسندت صفرا لتلميذ...

التهمة: سوء معاملة قاصر

أكدت الويم الخميس 04 نوفمبر 2021 أستاذة مادة الانقليزية فاتن بن سلامة، أنها تفاجأت بمقاضاتها بتهمة سوء معاملة قاصر وعنف لفظي ، على خلفية إسنادها لصفر لأحد التلاميذ.وقالت الأستاذة في تدخل هاتفي لها في ماتينال اذاعة شمس، إنها تمارس مهنة التدريس منذ 27 سنة وهي تقوم دائما بدورها بنفس الحماس، لكن لأول مرة في مسيرتها المهنية تتعرض لمثل هذه الحالات.وأوضحت أن عائلة التلميذ التجأت للقضاء بعد أن تعرض إلى شلل على مستوى العين والأذن، معبرة عن تعاطفها ومؤكدة أنها تعاملت معه وفق الطرق البيداغوجية المعمول بها.وأفادت فاتن بن سلامة أنه تم تشويه سمعتها على مواقع التواصل الإجتماعي واتهموها بالإرهاب التربوي واستعمال عبارات شنيعة وهو مجانب للصواب.كما تحدث عن افتكاك هاتفها في محكمة المنستير علاوة على المعاملات الشنيعة.وتابعت أنها تلقت حولي 20 محاولة صلح لكنها رفضت ذلك اعتبارا لأنها لم ترتكب أي خطآ، مطالبة بحقها.من ناحية أخرى أوضح فريد بن جحا الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، خلال مداخلته في برنامج صباح الناس على اذاعة موزاييك أن قضية اشتكاء أستاذة من طرف عائلة تلميذ في المهدية جاءت على خلفية تعرض التلميذ إلى شلل نصفي في الوجه، وإتهام عائلته للأستاذة بالتسبب بذلك.وقال بن جحا إن عائلة التلميذ تقدمت بشكاية لوكيل الجمهورية ''بسوء معاملة لتلميذ عمره 13 سنة، تسببت في سوء حالته الصحية والنفسية. وأن ذلك كان على خلفية ''سوء معاملة أستاذته له وعدم مراعاتها لوضعه الصحي الخاص وتعليقها على نتائجه أمام بقية التلاميذ''.وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصة للبحث في جرائم المرأة والعنف بالمهدية بالبحث في الموضوع، وتمت إحالة المحضر بعد سماع الأطراف، واستدعاء الأستاذة المعنية، التي تمت إحالتها على المجلس الجناحي توا، من أجل جريمة سوء معاملة قاصر، وفق تأكيد المصدر ذاته.وشدد بن جحا على أنه تم احترام حقوق الدفاع للمتهمة، وتم تأخير الجلسة إلى يوم 26 نوفمبر الجاري.