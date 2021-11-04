قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب6 سنوات سجنا في حق 4 موظفين بوزارة الفلاحة وتخطئتهم بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 263 الف دينار وذلك من أجل تهم استيلاء موظف عمومي على منقولات وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك على خلفية اقدامهم على سرقة كميات من المبيدات والأسمدة والتفريط فيها بالبيع مقابل مبالغ مالية مما تسبب للوزارة في خسائر بعشارات الملايين والأضرار بها وقد اكتشف أمرهم محاسب تفطن لتلك التجاوزات خلال قيامه بعملية جرد .
6 سنوات سجنا وخطايا مالية في حق موظفين بوزارة الفلاحة
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الخميس 04 نوفمبر 2021 | 29 ربيع الأول 1443
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