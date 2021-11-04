الديوانة: حجز بضائع مهربة بقيمة 427ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد يوم أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2021 من حجز كمية هامة من العجلات المطاطية والأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر مخفية بإحكام تحت صناديق من الخضر (البصل) محملة على متن شاحنة قادمة من جهة بئر الحفي بسيدي بوزيد باتجاه إحدى المدن الساحلية.



وقد قدرت قيمة البضاعة ب 80 ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 60ألف دينار.

ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 140ألف دينار .





وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بنزرت بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي من حجز كمية هامة من ألعاب الورق فاقت ال57ألف علبة بمطبعة تولى صاحبها تصنيعها بصفة عشوائية قصد ترويجها بالأسواق الموازية و تهريبها إلى قطر مجاور. وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز ما يناهز ال 287ألف دينار.



