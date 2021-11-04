الدهماني: عندما كان محمد عبو في حكومة مع النهضة سامية كانت في صمت رهيب واليوم تتحط وتتنفض

انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" تصريحات النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو تجاه رئيس الجمهورية قيس سعيد ومقارنته ببن علي.
وقالت عبو " عندما كان محمد عبو في حكومة مع النهضة سامية كانت في صمت رهيب واليوم تتحط وتتنفض" مضيفة " لو كان محمد عبو رئيس حكومة فهل ستكون لها نفس المواقف".
وأضافت سامية عبو " أن مقارنة قيس سعيد بالدكتاتور بن علي هو عيب كبير" متابعة " سامية عبو " غاظتها" ان محمد عبو ليس رئيس حكومة ...".
يذكر أن القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو قالت الأربعاء 3 نوفمبر ، أن رئيس الجمهورية لا يمتلك رؤية مستقبلية ، مشيرة إلى الأمر عدد 117 لم يحدد السقف الزمني للمرحلة الاستثنائية ولم يحدد الخطر الداهم قائلة إنه أمر غامض وغير شجاع وانحرف بمسار 25 جويلية لأنه لم ينص على حل البرلمان .
ونفت سامية عبّو في حوار على راديو ماد أن يكون تطوّر موقف حزبها من قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب المناصب ورغبة حزبها في تقلد مسؤوليات في الدولة.
وقالت "من يريد المناصب ينبطح لقرارات الرئيس ولا يعارضها" مشيرة الي ان مواقف حزبها منسجمة وتحركها مصلحة البلاد واستقرارها مؤكدة رفض الحزب للتفرد بالسلطة ولمشروع ما سمي بالبناء القاعدي.
وحذرت سامية عبو رئيس الجمهورية من بعض المساندين له وقالت "ثمة ناس قاعدين يبررولو وكانوا يبرّروا لغيرك " وخاطبته قائلة "رد بالك ما تسمعش الكلام...تخاف يجي نهار الجندي الي وقف قدام الغنوشي ياقف قدامك ....رد بالك قاعد تلعب بالنار وتهز فينا للخراب، اسعف روحك وحط البلاد عالسكة".
وقالت عبو " عندما كان محمد عبو في حكومة مع النهضة سامية كانت في صمت رهيب واليوم تتحط وتتنفض" مضيفة " لو كان محمد عبو رئيس حكومة فهل ستكون لها نفس المواقف".
وأضافت سامية عبو " أن مقارنة قيس سعيد بالدكتاتور بن علي هو عيب كبير" متابعة " سامية عبو " غاظتها" ان محمد عبو ليس رئيس حكومة ...".
يذكر أن القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو قالت الأربعاء 3 نوفمبر ، أن رئيس الجمهورية لا يمتلك رؤية مستقبلية ، مشيرة إلى الأمر عدد 117 لم يحدد السقف الزمني للمرحلة الاستثنائية ولم يحدد الخطر الداهم قائلة إنه أمر غامض وغير شجاع وانحرف بمسار 25 جويلية لأنه لم ينص على حل البرلمان .
ونفت سامية عبّو في حوار على راديو ماد أن يكون تطوّر موقف حزبها من قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب المناصب ورغبة حزبها في تقلد مسؤوليات في الدولة.
وقالت "من يريد المناصب ينبطح لقرارات الرئيس ولا يعارضها" مشيرة الي ان مواقف حزبها منسجمة وتحركها مصلحة البلاد واستقرارها مؤكدة رفض الحزب للتفرد بالسلطة ولمشروع ما سمي بالبناء القاعدي.
وحذرت سامية عبو رئيس الجمهورية من بعض المساندين له وقالت "ثمة ناس قاعدين يبررولو وكانوا يبرّروا لغيرك " وخاطبته قائلة "رد بالك ما تسمعش الكلام...تخاف يجي نهار الجندي الي وقف قدام الغنوشي ياقف قدامك ....رد بالك قاعد تلعب بالنار وتهز فينا للخراب، اسعف روحك وحط البلاد عالسكة".
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