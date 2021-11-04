قريبا، مذكّرات الحبيب الصّيد، في المكتبات

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 09:27 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أنهى الحبيب الصّيد، رئيس الحكومة الأسبق تدوين مذكّراته في كتاب عهد بإصداره إلى دار ليدرز للنشر.

وتأتي هذه المذكّرات تحت عنوان "الحبيب الصّيد في حديث الذّاكرة" في حوالي 500 صفحة، مرفوقة بمجموعة من الصّور الشخصيّة والرسميّة النّادرة.

وتتوفر المذكرات على جزئين رئيسيّين، يتناول الأول نشأة الحبيب الصّيد ودراسته بسوسة وتونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة، ثم مسيرته المهنيّة إلى حدود سنة 2010، فيما خصّص الجزء الثاني للمهام الرسميّة التي تولاّها منذ سنة 2011، وزيرا للداخليّة، ورئيسا للحكومة ومستشارا سياسيّا لدى رئيس الجمهوريّة.

خفايا هامّة يكشفها لأوّل مرّة، تنير فهم مرحلة دقيقة كان خلالها الحبيب الصّيد شاهدا وفاعلا.

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