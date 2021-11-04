حمة الهمامي: حالة راضية مستقرة

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 09:18 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أكد السياسي حمة الهمامي اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، أن الحالة الصحية لزوجته المحامية والحقوقية راضية النصراوي مستقرة، وذلك بعد خضوعها أمس إلى عملية جراحية دقيقة على الدماغ بالمستشفى العسكري.

وفي اتصال هاتفي له في ماتينال، اذاعة شمس, أفاد حمة الهمامي، أن راضية النصراوي أفاقت من البنج وقد تمكنت من التعرف عليه وعلى ابنتها.


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