سفير الكويت بتونس يسلم رئيسة الحكومة دعوة لزيارة دولة الكويت

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 08:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
سلم سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري يوم الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن دعوة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لزيارة دولة الكويت.

وقال السفير الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اللقاء الذي جرى بقصر (القصبة) بتونس العاصمة إن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى استعراض الروابط التاريخية والمتجذرة بينهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على "تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" والذي يعد استكمالا للعلاقات الاخوية العميقة والمتأصلة بين البلدين الشقيقين.

ونقل السفير الظفيري عن رئيسة الحكومة التونسية امتنانها لدولة الكويت التي هبت لمساعدة بلادها ومعاضدة جهودها في مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235527

Sarramba  (Italy)  |Jeudi 04 Novembre 2021 à 09h 11m |           
خلّيها تمشي فمّاشي ما تِتعلم شويّة عربيّة ؟؟؟



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