سامية عبّو: يا سيدي الرئيس قاعد تهز فينا للخراب ... فيق و يزيك من نمنامة رضا لينين

قاعد تهز فينا للخراب

قالت الأربعاء 3 نوفمبر، القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو إن رئيس الجمهورية لا يمتلك رؤية مستقبلية ، مشيرة إلى الأمر عدد 117 لم يحدد السقف الزمني للمرحلة الاستثنائية ولم يحدد الخطر الداهم قائلة إنه أمر غامض وغير شجاع وانحرف بمسار 25 جويلية لأنه لم ينص على حل البرلمان .وأضافت سامية عبّو في حوار على راديو ماد أن رضا شهاب المكي ( لينين) يعبر بكل وضوح عن توجهات الرئيس وتصوراته لنظام الحكم، مشيرة إلى ان رضا لينين يروج عبر تصريحاته وصفحته على الفايسبوك لمشروع قيس سعيّد للحكم وهو البناء الديمقراطي القاعدي.وقالت سامية عبّو مخاطبة رضا لينين " يا سي رضا منين جبتو هالمشروع السياسي و شكوني الدولة الي طبقتو".واستدركت سامية عبّو" تونس ليست فأر تجارب".وتوجهت سامية عبّو لرئيس الجمهورية بالقول " يا سيدي الرئيس فيق و يزيك من نمنامة رضا لينين".كما نفت رئيسة المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي سامية عبو أن يكون تطوّر موقف حزبها من قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب المناصب ورغبة حزبها في تقلد مسؤوليات في الدولة.وقالت "من يريد المناصب ينبطح لقرارات الرئيس ولا يعارضها" مشيرة الي ان مواقف حزبها منسجمة وتحركها مصلحة البلاد واستقرارها مؤكدة رفض الحزب للتفرد بالسلطة ولمشروع ما سمي بالبناء القاعدي.وحذرت سامية عبو رئيس الجمهورية من بعض المساندين له وقالت "ثمة ناس قاعدين يبررولو وكانوا يبرّروا لغيرك " وخاطبته قائلة "رد بالك ما تسمعش الكلام...تخاف يجي نهار الجندي الي وقف قدام الغنوشي ياقف قدامك ....رد بالك قاعد تلعب بالنار وتهز فينا للخراب، اسعف روحك وحط البلاد عالسكة".