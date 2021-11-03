زياد الهاني يحذّر من فتنة ستأتي على الأخضر واليابس

"نهاركم زين..

كل المشاكل التي تعيشها تونس مقدور على حلّها، مهما عظمت.

لكن الخطر الأعظم الذي قد يشعل حريقا لا انطفاء له سيأتي على الأخضر واليابس في بلادنا، فهو فتنة الأحقاد والكره والغلّ المتنامي في الصدور. وتظهر في أشكال العنف المختلفة التي نعيشها، بدءا من الطريق العام، وصولا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

الذين تفرحهم اليوم خطابات قيس سعيّد المتشنجة والتخوينية، خطاباته الشعبوية التحريضية والتقسيمية، عليهم أن ينتظروا صرفها دماء غدًا.

دماء تختلف هويات أصحابها وتوجهاتهم، لكنها تتحد في لونها... لون علمنا الوطني الأحمر المغدور.

تحيا تونس وتحيا الجمهورية"

حذر الأربعاء 3 نوفمبر، الصحفي زياد الهاني مما "وصفه بفتنة الأحقاد والكره والغل المتنامي في الصدور"، والتي تظهر في أشكال العنف المختلفة التي نعيشها.وشدد زياد الهاني أن "الخطر الأعظم" قد "يشعل حريقا سيأتي على الاخضر واليابس"، حسب تعبيره.واعتبر الهاني ان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد "المتشنجة والتخوينية والشعبوية التحريضية" ستتسبب في دماء.