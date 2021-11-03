زياد الهاني يحذّر من فتنة ستأتي على الأخضر واليابس

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 13:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حذر الأربعاء 3 نوفمبر، الصحفي زياد الهاني مما "وصفه بفتنة الأحقاد والكره والغل المتنامي في الصدور"، والتي تظهر في أشكال العنف المختلفة التي نعيشها.
وشدد زياد الهاني أن "الخطر الأعظم" قد "يشعل حريقا سيأتي على الاخضر واليابس"، حسب تعبيره.

واعتبر الهاني ان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد "المتشنجة والتخوينية والشعبوية التحريضية" ستتسبب في دماء.

وكتب الهاني:

"نهاركم زين..
كل المشاكل التي تعيشها تونس مقدور على حلّها، مهما عظمت.
لكن الخطر الأعظم الذي قد يشعل حريقا لا انطفاء له سيأتي على الأخضر واليابس في بلادنا، فهو فتنة الأحقاد والكره والغلّ المتنامي في الصدور. وتظهر في أشكال العنف المختلفة التي نعيشها، بدءا من الطريق العام، وصولا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
الذين تفرحهم اليوم خطابات قيس سعيّد المتشنجة والتخوينية، خطاباته الشعبوية التحريضية والتقسيمية، عليهم أن ينتظروا صرفها دماء غدًا.
دماء تختلف هويات أصحابها وتوجهاتهم، لكنها تتحد في لونها... لون علمنا الوطني الأحمر المغدور.
تحيا تونس وتحيا الجمهورية"





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235482



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 | 28 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:45 05:17
Babnet
26°
 Babnet29° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2021°-1720°-1824°-1721°-15
  • Avoirs en devises
    20858,5

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,28210 DT        1$ =2,84495 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   197,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة