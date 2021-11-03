زياد الهاني يحذّر من فتنة ستأتي على الأخضر واليابس

حذر الأربعاء 3 نوفمبر، الصحفي زياد الهاني مما "وصفه بفتنة الأحقاد والكره والغل المتنامي في الصدور"، والتي تظهر في أشكال العنف المختلفة التي نعيشها.
وشدد زياد الهاني أن "الخطر الأعظم" قد "يشعل حريقا سيأتي على الاخضر واليابس"، حسب تعبيره.
واعتبر الهاني ان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد "المتشنجة والتخوينية والشعبوية التحريضية" ستتسبب في دماء.
وكتب الهاني:
"نهاركم زين..
وشدد زياد الهاني أن "الخطر الأعظم" قد "يشعل حريقا سيأتي على الاخضر واليابس"، حسب تعبيره.
واعتبر الهاني ان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد "المتشنجة والتخوينية والشعبوية التحريضية" ستتسبب في دماء.
وكتب الهاني:
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