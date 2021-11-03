باجة: 5 وفيات في حادث تصادم سيارة 'لواج' بشاحنة

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 11:30 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تسبب حادث تصادم سيارة اجرة "لواج " بشاحنة على الطريق السيارة أ 3 بالنقطة الكيلومترية 44 بمجاز الباب في وفاة 5 أشخاص ثلاثة منهم فارقوا الحياة على عين المكان واثنين فور الوصول الى المستشفى الجهوي بمجاز الباب حسب ما أكد ذلك مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية بباجة لاذاعة شمس آف آم .

وأضاف نفس المصدر أن الحادث تسبب كذلك في اصابة أربعة أشخاص آخرين من ركاب سيارة الاجرة وتم نقلهم الى مستشفى مجاز الباب من اجل تلقي الاسعافات والعلاج مشيرا الى ان القتلى 3 رجال وامرأتين.

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