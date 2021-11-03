تفاصيل القبض على قاتل الشاب فراس قاسم

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 09:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكدّت مصادر مطلعة لاذاعة جوهرة أف أم، أنه أمكن فجر اليوم الأربعاء للوحدات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني والفاعل الرئيسي في حادثة قتل الشاب فراس قاسم.

وأضافت المصادر أنّه إثر توفر معلومات أمنية دقيقة تفيد بوجود المفتش عنه في ضيعة فلاحية بجهة المكنين، تمّ نصب كمين والقبض عليه في وقت وجيز، مشيرة إلى أنّه كان يخطط لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا.


وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها، معز اليوسفي، أكد اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، القبض على قاتل الشاب فراس قاسم.
وأضاف معز اليوسفي، في تصريح لماتينال اذاعة شمس، أنه تم القبض على الجاني في مدينة قرب سوسة وقد تمت إحالته على الفرقة المعنية لمواصلة التحقيق.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235459

Observateur  (Canada)  |Mercredi 03 Novembre 2021 à 09h 38m |           
لو أن المقتول لم يكن إبن مسؤول رياضي، هل تقومون بكل هذه الضجة الإعلامية؟
و من أدراك أن المقتول"إبن المسؤول" لم يقع التسلط و إستفزاز القاتل بوصفه "إبن مسؤول"؟
الحقيقة لها زوايا متعددة يجب الرؤية من خلالها كلها قبل الحكم عن المذنب



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