تفاصيل القبض على قاتل الشاب فراس قاسم

أكدّت مصادر مطلعة لاذاعة جوهرة أف أم، أنه أمكن فجر اليوم الأربعاء للوحدات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني والفاعل الرئيسي في حادثة قتل الشاب فراس قاسم.وأضافت المصادر أنّه إثر توفر معلومات أمنية دقيقة تفيد بوجود المفتش عنه في ضيعة فلاحية بجهة المكنين، تمّ نصب كمين والقبض عليه في وقت وجيز، مشيرة إلى أنّه كان يخطط لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا.وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها، معز اليوسفي، أكد اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، القبض على قاتل الشاب فراس قاسم.وأضاف معز اليوسفي، في تصريح لماتينال اذاعة شمس، أنه تم القبض على الجاني في مدينة قرب سوسة وقد تمت إحالته على الفرقة المعنية لمواصلة التحقيق.