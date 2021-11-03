قنصل تونس في هامبورغ: نتابع عن قرب سير الأبحاث في قضية مقتل تونسية حامل

قال قنصل تونس بهامبورغ ، نادر بوسريح، في تعليقه على قضية مقتل تونسية مقيمة بألمانيا ، إنهم قد بادروا بالاتصال بشقيقها لإبلاغه بالخبر بمجرد إعلامهم بالحادثة من قبل الشرطة الألمانية، وذلك خلافا لما صرّحت به شقيقتا الضحية.
وأوضح في تصريح على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن "الجريمة جدّت يوم 15 أكتوبر الماضي وأن الملحق الاجتماعي بالبعثة قام بالاتصال بشقيقها يوم 16 أكتوبر لإبلاغه بالخبر وطلب منه مجموعة من الوثائق لمباشرة إجراءات ترحيل الجثمان، الذي كان من أبرز الأولويات".
وأضاف أنه تم الحصول يوم 21 أكتوبر 2021 على الأذن من السلطات القضائية الألمانية بترحيل الجثمان، مؤكدا أن كل ما قيل بخصوص عدم التفاعل مع هذه القضية لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن العائلة طلبت مدّها بتفاصيل مقتل الضحية، وهو أمر غير ممكن نظرا لأن القضية مازالت محل متابعة قضائية، مشيرا إلى القنصلية تتابع سير الأبحاث لحظة بلحظة، خاصة مع إيقاف مواطن تونسي على ذمّة الأبحاث.
يذكر أن الضحية طعنت في مبنى سكني في لونيبورغ جنوب شرق هامبورغ .
وكان الزوج البالغ من العمر 37 عامًا اكتشف الضحية في الشقة صباح يوم الجمعة 15 أكتوبر فأبلغ الجيران ، الذين بدورهم أبلغوا الشرطة على الفور وفق ما نقلته الصحافة الألمانية .
وصباح يوم 17 أكتوبر أعلن مكتب المدعي العام في لونيبورغ أنه تم القبض على الزوج ولم ترغب الشرطة تقديم أي معلومات أخرى بسبب التحقيق الجاري.
وأوضح في تصريح على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن "الجريمة جدّت يوم 15 أكتوبر الماضي وأن الملحق الاجتماعي بالبعثة قام بالاتصال بشقيقها يوم 16 أكتوبر لإبلاغه بالخبر وطلب منه مجموعة من الوثائق لمباشرة إجراءات ترحيل الجثمان، الذي كان من أبرز الأولويات".
وأضاف أنه تم الحصول يوم 21 أكتوبر 2021 على الأذن من السلطات القضائية الألمانية بترحيل الجثمان، مؤكدا أن كل ما قيل بخصوص عدم التفاعل مع هذه القضية لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن العائلة طلبت مدّها بتفاصيل مقتل الضحية، وهو أمر غير ممكن نظرا لأن القضية مازالت محل متابعة قضائية، مشيرا إلى القنصلية تتابع سير الأبحاث لحظة بلحظة، خاصة مع إيقاف مواطن تونسي على ذمّة الأبحاث.
يذكر أن الضحية طعنت في مبنى سكني في لونيبورغ جنوب شرق هامبورغ .
وكان الزوج البالغ من العمر 37 عامًا اكتشف الضحية في الشقة صباح يوم الجمعة 15 أكتوبر فأبلغ الجيران ، الذين بدورهم أبلغوا الشرطة على الفور وفق ما نقلته الصحافة الألمانية .
وصباح يوم 17 أكتوبر أعلن مكتب المدعي العام في لونيبورغ أنه تم القبض على الزوج ولم ترغب الشرطة تقديم أي معلومات أخرى بسبب التحقيق الجاري.
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