محكمة سوسة تتخلى عن قضية المدوّن الصحبي العمري

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 07:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، يوم أمس الثلاثاء، التخلي عن ملف قضية المدون الصحبي العمري لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة، نظرا لعدم الاختصاص الترابي.

ووفق اذاعة الجوهرة تقرر الابقاء على المتهم المذكور في حالة إيقاف وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بمنوبة، باعتبار وأن المتهم يقيم بالجهة.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، أصدر يوم الاربعاء 27 أكتوبر ، بطاقة إيداع بالسجن في حق المدون الصحبي العمري، بشبهة " الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة، ونشر أخبار زائفة".


و تم إيداع المشتبه به الصحبي العمري خلفية شكاية تم تقديمها للنيابة العمومية بسوسة ضده من طرف متضررة //قاضية بمحكمة سوسة// أثبتت تعرضها للإساءة والتشهير من قبله".


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